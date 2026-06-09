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На подлете к мосту в Чонгаре сбили более 20 беспилотников

Силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА у Чонгарского моста в Херсонской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов на подлете к Чонгарскому мосту в Херсонской области, который был поврежден дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей. Большинство целей уничтожено еще на подлете», — написал он.

Сальдо поблагодарил российских военнослужащих за работу.

9 июня стало известно, что мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки дронов ВСУ. Движение по сооружению вынужденно перекрыли. На месте находятся специалисты профильных служб.

7 июня движение автомобилей через пункт пропуска «Джанкой», расположенный на административной границе между Крымом и Херсонской областью, перекрывали в связи с украинским ударом по мосту в районе поселка Чонгар.

Ранее ВКС России объявили охоту на командные пункты запуска беспилотников ВСУ.

 
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