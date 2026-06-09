В России осудили грузинского наемника, воевавшего на Украине

В РФ приговорили наемника из Грузии к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Российский суд заочно приговорил гражданина Грузии к 14 годам колонии за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в мессенджере «Макс» пресс-служба Следственного комитета РФ.

34-летний Нури Митагварии признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Отмечается, что мужчина в марте 2022 года прибыл на Украину, где прошел военную подготовку и получил огнестрельное оружие. Он участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих за денежное вознаграждение, говорится в сообщении.

Митагвария объявлен в международный розыск.

В феврале сообщалось, что ежемесячно около 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ. Утверждается, что в настоящий момент в сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч военных из 75 стран.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

Ранее сообщалось, что лидер грузинских наемников на Украине вывел большую часть средств в США.