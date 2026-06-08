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Армия

ВКС России объявили охоту на командные пункты запуска беспилотников ВСУ

«Известия»: ВКС РФ усилили удары по командным пунктам запуска беспилотников ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России активизировали удары по командным пунктам запуска и обслуживания украинских беспилотников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, потенциальные цели выявляются с помощью разведывательных БПЛА, после чего бомбардировщики Су-34 наносят удары по заданным координатам фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

По словам военного эксперта Юрия Лямина, такое бомбы можно запускать с расстояния в десятки километров от линии боевого соприкосновения.

7 июня в российских силовых структурах сообщили, что ВКС РФ сбросили фугасные авиабомбы на позиции элитного подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины «Скифские грифоны» на Запорожском направлении. Вместе с расчетами было уничтожено все спецоборудование для запуска беспилотников.

В апреле первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что пока Россия всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии беспилотников, прилеты по российской территории не прекратятся.

Ранее российские военнослужащие уничтожили редкий танк в Харьковской области.

 
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