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Армия

Десятки солдат ВСУ пропали без вести под Сумами

РИА Новости: десятки военных ВСУ числятся пропавшими без вести в Сумской области
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

В районе населенного пункта Храповщина в Сумской области за последние дни пропали без вести десятки военнослужащих ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на это указывают некрологи украинских военнослужащих, опубликованные в последние дни. Источник утверждает, что речь идет о бойцах 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Кроме того, как сообщили в российских силовых структурах, командование ВСУ предпринимает меры для усиления подразделений на данном участке фронта.

По данным источника, анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Харьковской области в Сумскую область были переброшены расчеты операторов тяжелых коптеров 22-й отдельной механизированной бригады.

До этого сообщалось, что украинские формирования, направленные в район Казачьей Лопани Харьковской области, понесли серьезные потери. Казачья Лопань является важным логистическим узлом для украинских сил и одной из ключевых транспортных артерий, обеспечивающих снабжение на данном направлении фронта.

Ранее полк «Арей» ВСУ понес значительные потери сразу после переброски в Сумскую область.

 
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