В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников

В Севастополе средства ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник уточнил, что беспилотники сбивают в том числе из стрелкового оружия.

Он призвал жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В 00:08 Развожаев разместил пост о воздушной тревоге в Севастополе.

При такой опасности гражданам нужно как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение и следить за актуальной информацией о развитии ситуации. Кроме того, рекомендуется держать под рукой сумку с вещами первой необходимости на случай эвакуации, в которой будут лежать документы, лекарства, вода, продовольствие, фонарик и батарейки.

Ранее ВСУ ударили по поезду в Крыму.