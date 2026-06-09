Израильские военные заявили о перехвате дрона над Эйлатом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила в южной части страны беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Israel Defense Forces.

Инцидент произошел в районе города Эйлат, который расположен на побережье Красного моря. В городерее была объявлена воздушная тревога.

Израильские военные утверждают, что перехваченный дрон был запущен из Йемена.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Тогда же официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на новые удары Израиля по территории Исламской Республики. По его словам, Иран уверен, что израильские атаки осуществляются в полной координации с Центральным командованием вооруженных сил США.

Ранее сообщалось, что Израиль в ходе бомбардировок Ливана повредил объекты ЮНЕСКО.