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Армия

Израильские военные заявили о перехвате дрона над Эйлатом

ЦАХАЛ: над Эйлатом перехвачен запущенный из Йемена беспилотник
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила в южной части страны беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Israel Defense Forces.

Инцидент произошел в районе города Эйлат, который расположен на побережье Красного моря. В городерее была объявлена воздушная тревога.

Израильские военные утверждают, что перехваченный дрон был запущен из Йемена.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Тогда же официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на новые удары Израиля по территории Исламской Республики. По его словам, Иран уверен, что израильские атаки осуществляются в полной координации с Центральным командованием вооруженных сил США.

Ранее сообщалось, что Израиль в ходе бомбардировок Ливана повредил объекты ЮНЕСКО.

 
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