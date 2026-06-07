Израиль призвал жителей ливанского города бежать в преддверии атаки с воздуха

Израильские военные предупредили жителей ливанского города Тир об авиаударах и призвали срочно покинуть город. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри в уведомлении, распространенном на арабском языке в соцсети X.

«Всем тем, кто еще не покинул свои дома, следует поторопиться с выездом, поскольку пребывание в опасных районах поставит под угрозу ваши жизни и жизни ваших семей», — заявил Эдри.

Помимо самого Тира, где проживают более 130 тысяч человек, удары также нанесут по его пригородам Зукак-эль-Муфди и Эль-Басс. Целью атак якобы станут объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла», которая, по утверждению израильской стороны, продолжает нарушать режим прекращения огня.

Во второй половине дня отряды «Хезболлы» выпустили с ливанской территории несколько ракет по поселениям Йифтах и Рамот-Нафтали в Верхней Галилее, где сработали сирены воздушной тревоги. По меньшей мере две ракеты перехватила система ПРО «Железный купол», а остальные упали в незаселенной местности.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.