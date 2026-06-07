Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Израиль призвал жителей ливанского города бежать в преддверии атаки с воздуха

ЦАХАЛ предупредил население ливанского Тира о планируемых авиаударах
Israel Defense Forces/Reuters

Израильские военные предупредили жителей ливанского города Тир об авиаударах и призвали срочно покинуть город. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри в уведомлении, распространенном на арабском языке в соцсети X.

«Всем тем, кто еще не покинул свои дома, следует поторопиться с выездом, поскольку пребывание в опасных районах поставит под угрозу ваши жизни и жизни ваших семей», — заявил Эдри.

Помимо самого Тира, где проживают более 130 тысяч человек, удары также нанесут по его пригородам Зукак-эль-Муфди и Эль-Басс. Целью атак якобы станут объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла», которая, по утверждению израильской стороны, продолжает нарушать режим прекращения огня.

Во второй половине дня отряды «Хезболлы» выпустили с ливанской территории несколько ракет по поселениям Йифтах и Рамот-Нафтали в Верхней Галилее, где сработали сирены воздушной тревоги. По меньшей мере две ракеты перехватила система ПРО «Железный купол», а остальные упали в незаселенной местности.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!