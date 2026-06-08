Над Россией за шесть часов уничтожили более 120 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение шести часов 8 июня сбили над регионами России 124 беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к столице.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над городом за сутки уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь.

Утром 8 июня в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.