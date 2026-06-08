Стало известно, сколько БПЛА сбили над российскими регионами за день

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены в промежутке с 14:00 до 20:00 мск.

Подчеркивается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

До этого сообщалось, что операторы дронов группировки войск «Южная» за неделю было разбили более 60 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также уточняется, что на Донецком направлении удалось сбить 117 беспилотников ВСУ, из них 45 беспилотников уничтожено на Краматорском участке, более 50 БПЛА — на Константиновском и более 20 дронов — на Славянском.

Ранее над Россией за шесть часов уничтожили более 120 беспилотников.