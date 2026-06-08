В Энергодаре при ударе ВСУ пострадала пожилая женщина

Мэр Пухов: пожилая женщина пострадала при ударе ВСУ по Энергодару

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара Запорожской области пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Ранена женщина, пожилая бабушка — ее на скорой увезли в больницу. Очень ждем хороших новостей о ее состоянии», — написал глава города.

Пухов добавил, что также в результате удара два автомобиля были полностью сожжены, а кровли ряда многоквартирных домов оказались пробиты. Также украинские войска атаковали КПП, отметил мэр.

Глава города подчеркнул, что произошедшее является прямым террором гражданских лиц, а не «акцией устрашения».

Несколькими часами ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что удары ВСУ по Энергодару продолжались в прошедшие выходные. По его словам, атакам подверглись жилые дома и автомобили. Гендиректор госкорпорации назвал такой подход противника тактикой выматывания жителей города.

Ранее Балицкий назвал удары ВСУ по Энергодару актом ядерного терроризма.