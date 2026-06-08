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Армия

Российский «Солнцепек» поразил позиции ВСУ в Сумской области

Экипаж «Солнцепека» группировки «Север» уничтожил позиции ВСУ в Сумской области

Экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки российских войск «Север» поразил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, удар был нанесен в ночное время. В результате экипаж ТОС уничтожил опорный пункт и скопления подразделений украинской армии, отметили в министерстве.

Несколькими часами ранее в российских силовых структурах сообщили, что в Сумскую область перебросили бойцов батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). По информации силовиков, в его состав входят насильно мобилизованные украинцы. При этом они выполняют задачи заградотрядов или находятся в тыловых районах.

6 июня в силовых структурах заявили, что бригада специального назначения Вооруженных сил Украины понесла существенные потери у Бачевска Сумской области. Речь шла о 1-й отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна.

Ранее украинскую роту уничтожили через день после переброски на фронт

 
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