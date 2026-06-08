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Армия

Силовики заявили о переброске бойцов «Айдара» под Сумы

РИА Новости: в Сумскую область перебросили бойцов батальона «Айдар»
Reuters

В Сумскую область перебросили бойцов батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«После прохождения базовой военной подготовки на полигонах около Чугуева в Сумскую область переброшены подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в составе которой действуют неонацисты из формирования «Айдар», — сказали силовики.

По данным силовых структур, в состав 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» входят насильно мобилизованные украинцы. При этом они выполняют задачи заградотрядов или находятся в тыловых районах, уточнили силовики.

6 июня в российских силовых структурах заявили, что бригада специального назначения Вооруженных сил Украины понесла существенные потери у Бачевска Сумской области. Речь шла о 1-й отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна.

В мае стало известно, что штурмовой полк украинских войск «Арей» понес потери сразу после переброски в Сумскую область. Командование ВСУ направило штурмовиков в район населенного пункта Уланово. Украинские офицеры пытались таким образом стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.

Ранее стало известно о готовящейся эвакуации населения Черниговской и Сумской областей.

 
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