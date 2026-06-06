Первая отдельная бригада специального назначения вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла существенные потери у Бачевска Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о 1-й отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна.

До этого стало известно, что штурмовой полк украинских войск «Арей» понес потери сразу после переброски в Сумскую область. Отмечается, что командование ВСУ перебросило штурмовиков в район населенного пункта Уланово. Украинские офицеры пытались таким образом стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. Российские военные в свою очередь отметили, что в зоне боевых действий в Шосткинском районе Сумской области не наблюдается значительных изменений.

В конце мая в силовых структурах заявили, что командование украинских войск из-за «колоссальных потерь» решило перебросить 27-й отдельный полк Национальной гвардии в Сумскую область. По имеющимся данным, ВСУ в настоящее время активно используют в регионе соединения, которые до сих пор находились в тыловых районах.

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