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Армия

В Латвии второй раз за утро объявлена воздушная тревога

В Латвии объявили воздушную тревогу после сбитого БПЛА
Dmytro Smolienko/Reuters

В понедельник, 8 июня, около 11:25 Национальные вооруженные силы Латвии выпустили второе за два часа предупреждение о потенциальной угрозе воздушному пространству. Об этом сообщает портал LSM.

Уточняется, что оповещение охватило муниципалитеты Лудзы, Резекне, Краславы и Балви. Жителям разослали сообщения на мобильные телефоны. В Лудзе и Краславе установлен оранжевый уровень тревоги. Это означает подтвержденную угрозу, которая требует немедленных действий от населения. В Балви и Резекне объявлен желтый уровень — информационное сообщение, призывающее жителей быть внимательными к потенциальной опасности. Второе оповещение поступило примерно через час после окончания первого.

Утром 8 июня самолеты НАТО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздушном пространстве Латвии. Как сообщает Reuters, по меньшей мере один дрон вошел в воздушное пространство страны.

10 апреля Латвия, Эстония и Литва в совместном заявлении подчеркнули, что не давали Украине разрешения использовать свою территорию и воздушное пространство для атак БПЛА на Россию.

Ранее летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей.

 
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