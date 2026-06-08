«Рособоронэкспорт» покажет в Кронштадте новые виды морских дронов

«Рособоронэкспорт» на выставке «Флот-2026» покажет дроны «Бриз» и «БЭК-62»

На Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте впервые продемонстрируют морские беспилотники «Бриз», «БЭК-62» и «Безэкипажная водная система». Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает пресс-служба госкомпании.

Также в сегменте роботехнических морских комплексов покажут автономный подводный необитаемый аппарат «ММТ-300» и комплекс «Клавесин-1РЭ».

Глава компании отметил, что дроны созданы в соответствии с мировыми стандартами. Кроме того, они отличаются малозаметным композитным корпусом, системой управления с искусственным интеллектом, современной системой навигации и многовариантной полезной нагрузкой.

До этого российская компания 3mx разработала шестую версию детектора беспилотников «Булат», который получил расширенный диапазон частот и возможность транслировать видео с обнаруженного FPV-дрона. Новая версия устройства оснащена тремя антеннами. Такое решение связано с увеличением количества радиотрактов и позволило значительно расширить диапазон рабочих частот.

Ранее в России начали собирать опытный образец новейшего стелс-истребителя.