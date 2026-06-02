В России начали собирать опытный образец новейшего стелс-истребителя

Гендиректор ОАК Бадеха: РФ приступила к сборке новейшего истребителя Checkmate
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Россия строит опытный образец истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

По его словам, для России начало производства современного однодвигательного самолета-истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин страна с этого рынка за последние десятилетия ушла, хотя в СССР создали несколько десятков тысяч однодвигательных военных самолетов.

Работы по Checkmate сейчас находятся на этапе постройки опытного образца, отметил Бадеха.

В мае первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, инициативно разработанного российскими авиастроителями.

Также госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-57 совершил свой первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177».

Ранее в США назвали разочарованием Су-57.

 
