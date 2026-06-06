В России создали новую версию детектора дронов

Российская компания 3mx разработала шестую версию детектора беспилотников «Булат», который получил расширенный диапазон частот и возможность транслировать видео с обнаруженного FPV-дрона. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию компании Сергей Шандобыло на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, новая версия устройства оснащена тремя антеннами. Такое решение связано с увеличением количества радиотрактов и позволило значительно расширить диапазон рабочих частот.

Шандобыло отметил, что устройство стало технологически более сложным по сравнению с предыдущими модификациями.

Одной из ключевых новинок стала функция отображения видео с обнаруженного FPV-дрона. При выявлении беспилотника пользователь сможет увидеть на цветном экране изображение, которое передается оператору дрона.

По словам представителя компании, это позволит быстрее оценить обстановку и принять решение о дальнейших действиях, включая перемещение автомобиля, выход из него или применение средств радиоэлектронной борьбы.

В компании сообщили, что запуск шестой версии «Булата» в крупносерийное производство планируется в первом квартале 2027 года.

Ранее компания 3mx представила первые в мире наушники с шифрованием для военных под названием «Петр».