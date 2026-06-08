ВСУ атаковали Севастополь

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы. Губернатор отметил, что российские военные, ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. В связи с этим Развожаев призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства.

В ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате вражеского удара оказался ранен машинист. Его помощника не удалось спасти.

После атаки дронов было приостановлено железнодорожное сообщение на востоке Крымского полуострова. Пассажиров всех поездов, включая рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, эвакуируют на автобусах в Симферополь.

Ранее пассажиры из Москвы сутки не могли добраться до Сочи.