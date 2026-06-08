В Новороссийске после атаки БПЛА загорелся перевалочный комплекс

В Новороссийске произошло возгорание на перевалочном комплексе из-за атаки БПЛА

На территории перевалочного комплекса в Новороссийске в результате атаки беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным оперштаба, в результате атаки никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 130 человек и 39 единиц техники.

По данным Минобороны РФ, за ночь над территорией России сбили 310 украинских беспилотников. Беспилотники были уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областях, Краснодарском крае, в Крыму, а также над Черным и Азовским морями.

Ночью на фоне атаки беспилотников в Новороссийске перекрывали движение транспорта в направлении Геленджика. Ограничения вводились на участке от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.