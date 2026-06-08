В Дамаске произошли взрывы

В небе над столицей Сирии Дамаском раздались звуки взрывов. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

По его данным, речь может идти о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) при пролете иранских ракет.

Незадолго до этого стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по расположенной на севере Израиля авиабазе Рамат-Давид. В заявлении КСИР говорится, что в ответ «на масштабные преступления сионистского режима» на юге Ливана являющаяся отправной точкой израильских атак авиабаза Рамат-Давид была поражена баллистическими ракетами.

7 июня начальник центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с последствиями. По его словам, если Израиль решит расширить географию своих атак на этот регион или ответит на действия Исламской Республики, то еврейскому государству придется столкнуться с более мощными и сокрушительными ударами. Абдоллахи добавил, что также сокрушительные атаки будут ждать союзников израильской стороны.

Ранее сообщалось, что США построят в Сирии центр оборонных операций вблизи российских баз.