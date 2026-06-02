Удар украинских военных по общежитию в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) стал точкой невозврата. Об этом в интервью RT заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что атака была преднамеренным и спланированным военным преступлением.

«Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему не знакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага», — сказал парламентарий.

По его мнению, необходимо уничтожить железнодорожные узлы и мосты через Днепр, чтобы перекрыть поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) западного оружия.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин позднее сообщил, что ВСУ наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние.

Ранее Путин назвал атаку на колледж в ЛНР сознательным преступлением Киева.