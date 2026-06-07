Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Губернатор рассказал о пострадавших при атаке БПЛА на Курскую область

Двое механизаторов погибли в Курской области при атаке ВСУ на сельхозземли
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины при помощи дрона атаковали поле в Курской области, где велись сельхозработы, погибли два человека. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в мессенджере «Макс».

По его словам, атака беспилотника произошла на трактор, на котором работали мужчины, в селе 1-е Панино Медвенского района.

До этого Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником остановку общественного транспорта в Рыльском районе Курской области. Инцидент произошел в селе Ивановское. В результате удара БПЛА пострадал 46-летний мужчина. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рваной раной височной области. После оказания первой помощи пациента перевезли в Курск для дальнейшего лечения.

3 июня в Курской области два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников. В этот день дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске, из-за чего 44-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму.

Ранее Хинштейн раскрыл масштабы разминированных территорий в Курской области.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!