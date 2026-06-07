Губернатор рассказал о пострадавших при атаке БПЛА на Курскую область

Двое механизаторов погибли в Курской области при атаке ВСУ на сельхозземли

Вооруженные силы Украины при помощи дрона атаковали поле в Курской области, где велись сельхозработы, погибли два человека. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в мессенджере «Макс».

По его словам, атака беспилотника произошла на трактор, на котором работали мужчины, в селе 1-е Панино Медвенского района.

До этого Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником остановку общественного транспорта в Рыльском районе Курской области. Инцидент произошел в селе Ивановское. В результате удара БПЛА пострадал 46-летний мужчина. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рваной раной височной области. После оказания первой помощи пациента перевезли в Курск для дальнейшего лечения.

3 июня в Курской области два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников. В этот день дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске, из-за чего 44-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму.

Ранее Хинштейн раскрыл масштабы разминированных территорий в Курской области.