ВСУ ударили по остановке общественного транспорта в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником остановку общественного транспорта в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в селе Ивановское. В результате удара БПЛА пострадал 46-летний мужчина. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рваной раной височной области. После оказания первой помощи пациента перевезли в Курск для дальнейшего лечения.

Также был поврежден грузовой автомобиль.

3 июня в Курской области два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников. В этот день дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске, из-за чего 44-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму.

Кроме того, в Глушковском районе беспилотник атаковал местного жителя на мотоцикле. Мужчина 1969 года рождения получил серьезные осколочные ранения. Оба пострадавших были доставлены в Курскую областную больницу.

Ранее Хинштейн раскрыл масштабы разминированных территорий в Курской области.