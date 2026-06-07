На Тайване назвали нарушением международного права морскую операцию КНР

Focus Taiwan: корабли КНР не заходили в воды Тайваня в ходе морской операции

Китайские военные корабли не заходили в воды Тайваня во время морской операции. Об этом сообщил портал Focus Taiwan со ссылкой на управление береговой охраны Тайваня (CGA)

Утром ведомство сообщило об обнаружении четырех китайских судов — «Haixun 06», «Haixun 08», «Haixun 09» и «Donghaijiu 113» — вышедших из Сямэня в китайской провинции Фуцзянь и направлявшихся в воды к юго-западу от Тайваня.

Суда действовали за пределами запретной зоны Тайваня, которая простирается от 12 до 24 морских миль от берега. В этот район были направлены пять патрульных судов.

«Управление гражданской авиации заявило, что ни одно из китайских судов не зашло в запретные территориальные воды Тайваня и что морское движение вокруг Тайваня продолжается в обычном режиме», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве назвали действия Пекина нарушением международного права.

Ночью китайское агентство Xinhua сообщило, что Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации морских границ.

Ранее МИД КНР заявил, что тенденция на воссоединение Китая отражает волю мирового сообщества.