На Тайване назвали нарушением международного права морскую операцию КНР

Китайские военные корабли не заходили в воды Тайваня во время морской операции. Об этом сообщил портал Focus Taiwan со ссылкой на управление береговой охраны Тайваня (CGA)
Утром ведомство сообщило об обнаружении четырех китайских судов — «Haixun 06», «Haixun 08», «Haixun 09» и «Donghaijiu 113» — вышедших из Сямэня в китайской провинции Фуцзянь и направлявшихся в воды к юго-западу от Тайваня.
Суда действовали за пределами запретной зоны Тайваня, которая простирается от 12 до 24 морских миль от берега. В этот район были направлены пять патрульных судов.
«Управление гражданской авиации заявило, что ни одно из китайских судов не зашло в запретные территориальные воды Тайваня и что морское движение вокруг Тайваня продолжается в обычном режиме», — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве назвали действия Пекина нарушением международного права.
Ночью китайское агентство Xinhua сообщило, что Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации морских границ.
Ранее МИД КНР заявил, что тенденция на воссоединение Китая отражает волю мирового сообщества.