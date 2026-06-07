Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по объектам Вооруженных силам Украины (ВСУ), включая склады горючего, патрульные катера и места запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атаке подверглись объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, а также площадки сборки и запуска дальнобойных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 141 районе.

В Минобороны уточнили, что для атаки использовались оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракеты и артиллерия.

Накануне в ведомстве сообщили, что российские силы за минувшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным предприятиям на Украине. Отмечается, что эти удары стали ответом на террористические атаки со стороны Киева по территории России.

В апреле первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что пока Россия всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии беспилотников, прилеты по российской территории не прекратятся.

Ранее российские военнослужащие уничтожили редкий танк в Харьковской области.