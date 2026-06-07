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Армия

Российские военнослужащие уничтожили редкий танк в Харьковской области

ВС России уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области
Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал начальник огневого поражения с позывным Метеор.

«В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был поражен редкий шведский танк STRV-103», — сказал он.

В тыловых районах на Харьковском направлении ВС России обнаружили пункт временной дислокации танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты были переданы командованию по штатным каналам связи. Далее к работе приступили расчеты ударных FPV-беспилотников на оптоволоконном управлении.

До этого министерство обороны сообщило, что Вооруженные Силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным предприятиям на Украине. В ведомстве подчеркнули, что удары стали ответом на террористические атаки со стороны Украины по территории России.

Ранее в ФСБ РФ сообщили об уничтожении диверсионных групп ВСУ в Константиновке.

 
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