Российская авиация сбросила фугасные авиабомбы на позиции элитного подразделения БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» на Запорожском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Скифские грифоны», несколько расчетов, уничтожены ФАБами на запорожском направлении», — сказал собеседник агентства.

Также вместе с расчетами было уничтожено все спецоборудование для запуска беспилотников.

5 июня командир взвода 114-го полка российской группировки «Восток» с позывным «Танкист» рассказал, что элитная 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла серьезные потери в боях за Комсомольское. По его словам, украинские десантники обороняли населенный пункт, но бойцы «Востока» оказались сильнее и полностью заняли поселок. «Танкист» добавил, что в районе населенного пункта находилось порядка одной-двух рот украинских военных.

30 мая в силовых структурах сообщили, что военнослужащие 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ массово пытаются перевестись в другие подразделения, заявляя о том, что командование относится к ним как «к пушечному мясу».

Ранее рота ВСУ была уничтожена почти полностью после одного дня пребывания на передовой.