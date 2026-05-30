Военнослужащие 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) массово пытаются перевестись в другие подразделения. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что бойцы ВСУ рассказывают о том, что командование относится к личному составу как «к пушечному мясу».

Он отметил, что в сети опубликован рапорт одного военнослужащего 3-й ОТМБр ВСУ, которого командир собирался перевести в одно из штурмовых подразделений после попытки перевода в другую бригаду украинской армии.

До этого сообщалось, что в Харькове значительно выросло число сбежавших с оружием дезертиров, о чем говорят данные украинской криминальной хроники. Так, за первые месяцы 2026 года количество уголовных дел против украинских военных за дезертирство и «самоволку» увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В начале апреля источник в российских силовых структурах сообщал, что командование украинских войск перебросило боевые группы национальной гвардии в Харьковскую область, чтобы те занялись поисками дезертиров.

Ранее на позициях ВСУ обнаружили ямы для дезертиров и отказников.