РИА: элитная 25-я бригада ВСУ разгромлена в боях за Комсомольское

Элитная 25-я воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла потери в боях за Комсомольское. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода 114-го полка группировки «Восток» с позывным «Танкист».

По его словам, украинские десантники действовали при обороне населенного пункта, но бойцы группировки «Восток» оказались сильнее и полностью заняли поселок.

«Порядка одной-двух рот было, соответственно, все были обезврежены. Кто-то был взят в плен, кто-то был уничтожен», — добавил «Танкист».

4 июня российские военные взяли под контроль населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Поселок заняли подразделения группировки войск «Восток». В Минобороны уточнили, что военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка провели продолжительные бои, в результате которых зачистили район обороны площадью до пяти квадратных километров. Под контроль российских подразделений перешли более 250 строений.

По данным ведомства, в ходе боев было уничтожено свыше роты военнослужащих ВСУ. Украинская сторона также потеряла шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять наземных роботизированных комплексов и 35 тяжелых гексакоптеров.

Ранее Путин рассказал о проблемах ВСУ и их последствиях.