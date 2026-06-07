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В России за сутки сбили 500 беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбила 500 беспилотников и снаряд HIMARS
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За сутки в России средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены 500 украинских беспилотников и реактивный снаряд HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке ведомства.

Утром 7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение автомобилей через пункт пропуска «Джанкой» было перекрыто в связи с украинским ударом по мосту в районе поселка Чонгар. В данный момент проезд осуществляется через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

Помимо этого, один беспилотник уничтожили в районе мыса Фиолент в Севастополе.

Ранее в Брянской области четверо детей пострадали в результате атаки ВСУ.

 
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