ВС РФ поразили позиции ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

Воздушно-космические силы (ВКС) России авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили пункты временной дислокациии пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Подтверждено успешное поражение целей: пункт управления БПЛА 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Новопавловка Днепропетровской области, пункт временной дислокации 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово и пункт временной дислокации 121-й отдельной бригады теробороны в районе н. п. Суханово Херсонской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал наиболее напряженный участок фронта в регионе. По его словам, район Новой Каховки в Херсонской области, в том числе остатки разрушенных конструкций Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения.

Ранее ВСУ атаковали ударными беспилотниками Мелитополь.