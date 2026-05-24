ВСУ пытаются атаковать Херсонскую область роем БПЛА

Сальдо предупредил о массовой атаке украинских БПЛА по Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку массовой атаки беспилотниками на территорию Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей принять меры предосторожности.

21 мая Сальдо сообщил, что в Михайловке украинский беспилотник ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. По его словам, атаке подверглась школа Скадовского округа, здание учебного заведения получило повреждения. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

18 мая глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка пострадал во время атаки дрона ВСУ. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Несмотря на ранение, чиновник отказался от госпитализации и продолжил исполнять свои обязанности.

Ранее дроны ВСУ атаковали машину коммунальных служб в Херсонской области.

 
