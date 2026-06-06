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Общество

Сальдо раскрыл наиболее напряженный участок фронта в Херсонской области

Сальдо: Новая Каховка и руины Каховской ГЭС остаются напряженным участком фронта
РИА Новости

Район Новой Каховки в Херсонской области, в том числе остатки разрушенных конструкций Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости заявил глава региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что ГЭС после подрыва «была фактически уничтожена».

«Как технологический объект, она не работает, станции там уже нет, есть незначительные остатки разрушенных конструкций. Район Новой Каховки остается одним из самых напряженных участков», — сказал Сальдо.

Он добавил, что в отношении Каховской ГЭС Вооруженным силам Украины (ВСУ) «уже нечего разрушать».

24 мая Сальдо заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку массовой атаки беспилотниками на территорию Херсонской области.

До этого губернатор сообщил, что в Михайловке украинский беспилотник ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. По его словам, атаке подверглась школа Скадовского округа, здание учебного заведения получило повреждения. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали ударными беспилотниками Мелитополь.

 
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