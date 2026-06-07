Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Начальник пресс-центра Южной группировки войск рассказал о суточных потерях ВСУ

МО: ВСУ потеряли 37 блиндажей в результате действий Южной группировки войск
Сергей Бобылев/РИА Новости

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев заявил в разговоре с ТАСС, что в результате действий российских военных Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 37 блиндажей и укрытий с личным составом, а также четыре терминала спутниковой связи Starlink и 15 антенн связи.

По словам Астафьева, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях также были уничтожены шесть наземных робототехнических комплексов, поражено семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и сбиты 12 беспилотников ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщал, что российские военнослужащие за неделю улучшили тактическое положение севернее города Святогорска в Донецкой народной респулике (ДНР). Информации о потерях противника на данном участке фронта Марочко не привел.

6 июня пресс-служба министерства обороны России сообщила, что ВСУ потеряли танк Leopard немецкого производства в зоне боевых действий. По данным ведомства, техника ВСУ была поражена в зоне ответственности группировки российских войск «Юг».

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль два села с одинаковыми названиями.

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!