Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев заявил в разговоре с ТАСС, что в результате действий российских военных Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 37 блиндажей и укрытий с личным составом, а также четыре терминала спутниковой связи Starlink и 15 антенн связи.

По словам Астафьева, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях также были уничтожены шесть наземных робототехнических комплексов, поражено семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и сбиты 12 беспилотников ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщал, что российские военнослужащие за неделю улучшили тактическое положение севернее города Святогорска в Донецкой народной респулике (ДНР). Информации о потерях противника на данном участке фронта Марочко не привел.

6 июня пресс-служба министерства обороны России сообщила, что ВСУ потеряли танк Leopard немецкого производства в зоне боевых действий. По данным ведомства, техника ВСУ была поражена в зоне ответственности группировки российских войск «Юг».

Ранее военные ВС РФ взяли под контроль два села с одинаковыми названиями.