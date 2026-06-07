Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетами тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов, пишет ТАСС.

«Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены», — сообщил он.

Герасимов добавил, что в течение суток ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Накануне источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что украинские формирования, направленные в район Казачьей Лопани Харьковской области, понесли серьезные потери. Взятие этого населенного пункта не только усложнит переброску резервов и боеприпасов для ВСУ, но и откроет возможности для продвижения российских подразделений вглубь Харьковской области, уверены специалисты.

6 июня также сообщалось, что на территории Харьковской области возникло кладбище уничтоженных наземных беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что бойцы «Севера» отбили у боевиков ВСУ стратегически важное село под Харьковом.