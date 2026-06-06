На территории Харьковской области возникло кладбище уничтоженных наземных беспилотников Вооруженных сил Украины. Как отмечает Telegram-канал «Северный ветер», аффилированный с российской группировкой «Север», на отдельных участках дорог сложилась ситуация, напоминающая захоронение роботов.

«На некоторых дорожных участках уже образовалось настоящее «кладбище» наземных украинских роботов, которые противник отправляет по одному маршруту, пытаясь доставить припасы на передовые позиции», — указано в сообщении.

Упомянутые аппараты — это разработки украинского предприятия DevDroid. Цена такого комплекса достигает $30 тысяч, а версия, оснащенная пулеметом, стоит порядка $50 тысяч. Их систематически ликвидируют российские бойцы.

Также канал публикует кадры, демонстрирующие работу российских военных. Беспилотники последовательно наносят удары по наземным роботизированным системам ВСУ, превращая места их поражения в «кладбище».

Президент РФ заявил ранее, что Украина пытается разрабатывать собственные беспилотные летательные аппараты, однако у них мало, что получается. Российский лидер подчеркнул, что в основном, на Украину БПЛА поступают с Запада.

Ранее Медведев отметил, что места производства БПЛА в ЕС являются потенциальным целями.