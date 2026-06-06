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Армия

В Минобороны РФ рассказали об усилиях ВСУ по удержанию Шевченко в Харьковской области

МО: ВСУ перебросили наиболее подготовленные резервы на удержание Шевченко
Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы из наиболее подготовленных военных для удержания села Шевченко в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

«Но в ходе боев штурмовики группировки войск «Север» под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — заявили в ведомстве.

Освобождение села расширяет зону безопасности в Харьковской области и позволяет российским войскам продвинуться к Казачьей Лопани, где расположен крупный логистический центр ВСУ, пояснили в Минобороны.

В МО добавили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях и формируют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях.

«Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Накануне в ведомстве рассказали, что военнослужащие страны за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине. В частности, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса. Как пояснили в ведомстве, ВС РФ таким образом ответили на атаки Украины на российскую территорию.

За аналогичный промежуток времени российские силы противовоздушной обороны сбили 3 084 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были перехвачены 47 управляемых авиационных бомб.

Ранее депутат назвал действенный способ остановить удары ВСУ по территории РФ.

 
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