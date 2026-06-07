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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВС США сбили два иранских беспилотника

СЕНТКОМ: ВС США перехватили два иранских беспилотника
Capt. Adan Cazarez/U.S. Army

Вооруженные силы (ВС) США сбили два иранских беспилотника. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

«Ранее сегодня силы США на Ближнем Востоке сбили два ударных иранских беспилотника-камикадзе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники угрожали международному судоходству в Ормузском проливе.

6 июня сообщалось, что Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военнослужащие ударили по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

26 мая в Иране заявили, что за последние недели Израиль несколько раз атаковал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) беспилотными летательными аппаратами в рамках операций под чужим флагом. Таким образом израильская сторона пыталась спровоцировать ОАЭ, утверждает источник.

Ранее Гросси рассказал о соглашении по ядерной тематике между Ираном и США.

 
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