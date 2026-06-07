Times: ВМС Британии потратили треть времени на слежку за подлодками России

В 2025 году британские Военно-морские силы более трети времени боевых дежурств отслеживали предполагаемую активность подлодок РФ у берегов королевства, пишет The Times.

По словам главкома ВМС страны генерала Гвина Дженкинса, для этой цели британские корабли использовались «десятки раз». Военачальник подчеркнул, что действия России якобы представляют прямой вызов для безопасности и процветания Британии.

До этого бывший начальник штаба обороны Соединенного Королевства и экс-председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич утверждал, что Москва якобы намерена нанести Лондону вред через экономические потрясения или «темные искусства». Военный заявил, что Россия якобы представляет «угрозу образу жизни» Британии и может использовать подводные кабели для саботажа. При этом, как считает Пич, Лондон не готов противостоять потенциальным угрозам.

Ранее в РФ высказались о появлении британских танков у российских границ.