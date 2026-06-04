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Политика

В России высказались о появлении британских танков у российских границ

Аналитик Литовкин: нужно следить за танками Британии в Эстонии у границы с РФ  
Global Look Press

Появление британских танков Challenger 2 в Эстонии у границы с Россией в рамках военных учений НАТО не угрожает РФ, однако Москве стоит следить за передвижениями этой техники. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
 
«Нам это ничем не грозит, по большому счету. Будут танки, 10 танков. Для нас это угроза серьезная? Панике, конечно, не надо предаваться по этому поводу, но следить за этим надо, безусловно, за учениями [НАТО «Весенний шторм]», — подчеркнул он.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

 
Как отметил военный эксперт, британские танки Challenger 2 уступают российским аналогам по ряду характеристик: отечественные танки (к примеру, Т-64) легче британского коллеги на 20 тонн. Кроме того, английский танк в отличие от российского Т-64  не имеет автоматической системы перезарядки орудия, это приходится делать заряжающему вручную.
 
Британская армия разместила боевые танки Challenger 2 для учений в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией.
 
Танки находятся в ведении 2-го батальона Королевского полка Шотландии и играют центральную роль в военных учениях НАТО «Весенний шторм». Эти учения имитируют крупномасштабный конфликт с российскими войсками, а присутствие боевых машин является частью более широкого расширения наземных подразделений НАТО на территории России, говорится в материале.

Ранее США и Британия провели военные учения на границе с Белоруссией.

 
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