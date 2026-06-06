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Армия

Уничтожение катеров ВСУ в Черном море попало на видео

Появились кадры уничтожения катеров с украинскими военными в Черном море
Yulii Zozulia/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В сети появились кадры боевого столкновения российских военнослужащих с десантными катерами Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Видеозапись успешного боя, завершившегося уничтожением плавсредств противника, опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

На кадрах запечатлен момент наведения прицела на корму ведущей украинской лодки, идущей на предельной скорости в попытке прорваться через оборонительный рубеж. Точным попаданием в борт цель была поражена: катер мгновенно потерял ход, после чего над ним поднялся густой черный дым.

Оказавшиеся за бортом в тяжелом снаряжении украинские военные остались в июньской воде за километры от суши, что фактически лишило их шансов на спасение.

Вторая лодка попыталась маневрировать и уйти из-под удара, но безуспешно. Следующим заходом российский дрон поразил цель прямо в корпус, спровоцировав мощную детонацию боекомплекта.

«Дымный гриб посреди акватории, и два кильватерных следа обрываются в одной точке», — подчеркнул военкор.

До этого Черноморский флот России за сутки поразил несколько украинских безэкипажных катеров.

Ранее в Черном море произошел взрыв украинского безэкипажного катера у побережья Румынии.

 
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