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Армия

Почти 350 БПЛА атаковали регионы России

Силы ПВО за 13 часов уничтожили над регионами России и Черным морем 339 дронов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 13 часов уничтожили над 13 регионами страны и Черным морем 339 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 7:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Крымом, Калужской, Белгородской, Ленинградской, Новгородской, Брянской, Орловской, Псковской, Курской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, а также Московским регионом и акваторией Черного моря.

До этого ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. Власти объявили об отмене фестиваля «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» 6 и 7 июня. В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.

 
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