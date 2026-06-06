FPV-дроны ударили по фельдшерско-акушерскому пункту под Херсоном

Украинские FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерами и передают видео в реальном времени на устройство пилотов) ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Богдановка, написал в Telegram-канале глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук.

Чиновник уточнил, что атака произошла в 2:00. При этом была повреждена крыша здания, никто не пострадал.

До этого Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. Губернатор Дрозденко сообщил, что общее число уничтоженных над территорией региона БПЛА достигло 144.

В Петербурге сработали системы ПВО противовоздушной обороны. Власти призвали жителей оставаться дома и не выходить на улицу. Аэропорт Пулково временно приостановил обслуживание рейсов. Из-за налета дронов Кронштадт был закрыт для въезда и выезда. Также был отменен местный фестиваль «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.