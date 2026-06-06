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Общество

В Ленобласти сотни человек эвакуировали после пожара

Дрозденко: более 600 человек эвакуировали после пожара в Ленинградской области
Dizzy_Studio/Shutterstock

Более 600 человек эвакуированы после пожара в Ленинградской области. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 325 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем», — написал он.

До этого Кронштадт в Санкт-Петербурге открыли на въезд и выезд после атаки беспилотников.

Утром 6 июня Кронштадт подвергся масштабной атаке беспилотников. В связи с этим город был закрыт для въезда и выезда. Также был закрыт вход на местный фестиваль «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов». Позднее в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга сообщили, что мероприятие отменено.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Дрозденко сообщил, что общее число уничтоженных над территорией региона БПЛА достигло 144. По его словам, разрушений не зафиксировано, люди не пострадали.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов.

 
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