Развожаев рассказал о последствиях атаки дронов на Севастополь

Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Он рассказал, что всего над населенным пунктом сбили восемь дронов. Их ликвидировали в Нахимовском и Ленинском районах, а также в районе Северной стороны и бухты Омега.

«Пострадали два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ (садовом некоммерческом товариществе. — «Газета.Ru»). У них осколочные ранения легкой степени», — говорится в заявлении.

Также губернатор рассказал о выявленных в Севастополе разрушениях. В частности, в районе проспекта Победы зафиксировали попадание беспилотника в торец пятиэтажного жилого дома. БПЛА не взорвался, но жильцов все равно эвакуировали. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России.

В Ленинском районе пострадали два многоквартирных дома. В них оказались разбиты окна, а также повреждены стена в одной из квартир и балкон.

В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали дом в селе Федоровка в Херсонской области. Оказалось, что в нем проживает семья сотрудницы местной администрации. По словам главы Каховского муниципального округа Павла Филипчука, никто не пострадал, но здание получило повреждения.

Ранее женщина и два ребенка пострадали при атаке БПЛА в Брянской области.