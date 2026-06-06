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Армия

В Херсонской области семья чудом выжила после удара дронов по дому

Филипчук: ВСУ атаковали дом сотрудницы сельской администрации в Федоровке
Stringer/dpa/Global Look Press

Украинские беспилотники ночью атаковали дом сотрудницы сельской администрации в селе Федоровка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

По его словам, по жилому дому были нанесены два удара с использованием БПЛА.

В результате атаки обрушилась крыша здания, также были выбиты окна. Филипчук уточнил, что дом принадлежит сотруднице сельской администрации.

Глава округа отметил, что, несмотря на повреждения, все члены семьи остались живы.

До этого пожар произошел на территории нефтебазы в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление.

В ночь на 6 июня над территорией России перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА самолетного типа. Силы противовоздушной обороны сбили часть дронов над акваториями Азовского и Черного морей, а также в столичном регионе и Крыму. Также атаки отразили в Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Калужской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Курской, Смоленской, Тверской и Брянской областях. Более того, в министерстве обороны России сообщили о сбитии над Республикой Абхазия.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
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