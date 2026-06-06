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Глава Ленобласти сообщил о пожаре на атакованном дронами объекте Минобороны

Дрозденко: в Ленобласти объект Минобороны РФ загорелся после атаки БПЛА
Shutterstock/Haggardous50000

Объект Министерства обороны России загорелся в Ломоносовском районе Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, всего над Ленобластью сбили 144 дрона. Во время налета никто из людей не пострадал.

В некоторых районах региона было зафиксировано падение обломков БПЛА и незначительные повреждения. Осколки посекли фасады и стекла в ряде жилых домов, уточнил губернатор.

«В Ломоносовском районе на объекте Министерства обороны возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией <...> Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием», — подчеркнул Дрозденко.

Он выразил надежду, что граждане смогут вернуться домой в течение нескольких часов.

«Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем», — добавил глава региона.

6 июня массированной атаке украинских БПЛА также подвергся Санкт-Петербург. На этом фоне губернатор города Александр Беглов призвал жителей оставаться дома и не выходить на улицу. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения.

 
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