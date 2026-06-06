Российские войска нанесли удары по местам производства дальних БПЛА на Украине

Российские войска нанесли удары по ряду объектов на Украине, в том числе по местам производства и запуска дальних беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в российском Минобороны в мессенджере «Макс».

По информации военного ведомства, в течение суток удары были нанесены по объектам, где производили и хранили, а также откуда украинские военные запускали дальние беспилотники.

Кроме того, были поражены объекты топливной, портовой и транспортной инфраструктуры Украины, уточнили в министерстве.

Накануне в Минобороны рассказали, что российские силы за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным предприятиям на Украине. В ведомстве подчеркнули, что эти удары стали ответом на террористические атаки со стороны Киева по территории России.

Как заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пока Россия всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии беспилотников, тогда прилеты по российской территории прекратятся.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили 376 беспилотников над РФ и Абхазией.