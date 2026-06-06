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Армия

Губернатор рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках над Ленинградской областью

Дрозденко: силы ПВО сбили 72 беспилотника над Ленинградской областью
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны за ночь и утро уничтожили над Ленинградской областью 72 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере «Макс».

По его словам, боевая работа продолжается. Подробностей губернатор не привел.

На фоне нападения БПЛА в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

С раннего утра 6 июня на территории Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников.

Также 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении ПМЭФ, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее в Госдуме нашли способ полностью прекратить налеты украинских БПЛА на Россию.

 
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