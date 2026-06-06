В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Также чиновник заявил, что скорость мобильного интернета в области может быть снижена.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, Киев атаковал дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников ПМЭФ. По его словам, действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».

Ранее в США объявили Украину угрозой миру после налета на Петербург.